Кому разрешается движение после знака "дорожка для пешеходов и велосипедистов"

Патрульная полиция Киева напоминает значение приказного дорожного знака 4.17 "Дорожка для пешеходов и велосипедистов".

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Этот знак применяется для обозначения дорожек, предназначенных только для движения пешеходов и велосипедистов. Потоки этих участников движения не разделены, поэтому они движутся по общей дорожке. Также разрешается движение со скоростью пешехода лицам, которые движутся в креслах колесных.

По дорожке, обозначенной знаком 4.17, движение других участников запрещается. Знак 4.17 должен устанавливаться после каждого пересечения такой дорожки с дорогой.

Помните, что приказные дорожные знаки показывают обязательные направления движения или разрешают некоторым категориям участников движение по проезжей части или отдельных ее участках, а также вводят или отменяют некоторые ограничения.