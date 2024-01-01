Кому дозволяється рух після знаку "доріжка для пішоходів і велосипедистів"

Патрульна поліція Києва нагадує значення наказового дорожнього знаку 4.17 "Доріжка для пішоходів і велосипедистів".

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Цей знак застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів та велосипедистів. Потоки цих учасників руху не розділені, тож вони рухаються спільною доріжкою. Також дозволяється рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних.

Доріжкою, позначеною знаком 4.17, рух інших учасників забороняється. Знак 4.17 має встановлюватися після кожного перетину такої доріжки з дорогою.

Пам'ятайте, що наказові дорожні знаки показують обов’язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження.