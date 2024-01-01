В полиции рассказали главные правила езды на велосипеде

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В полиции отмечают, что велосипедисты - это участники дорожного движения, которые должны соблюдать ПДД. За нарушение ПДД велосипедисты несут административную ответственность.
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Несколько основных правил:
- двигаться следует велодорожками, а если их нет - по крайней правой полосе проезжей части в один ряд держась как можно правее;
- двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста;
- велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета;
- для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара;
- всегда следует использовать личные средства безопасности: шлем, наколенники и налокотники.
- необходимо выделять себя на дороге светоотражающими элементами.