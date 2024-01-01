В полиции рассказали главные правила езды на велосипеде

В полиции отмечают, что велосипедисты - это участники дорожного движения, которые должны соблюдать ПДД. За нарушение ПДД велосипедисты несут административную ответственность.

Читайте также: Как велосипедистам ездить зимой: полиция советует

Несколько основных правил: