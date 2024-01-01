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В полиции рассказали главные правила езды на велосипеде

Велосипедисты одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Пренебрежение мерами безопасности может обернуться потерей здоровья или жизни.
Полиция напомнила правила езды на велосипеде - Auto24
Евгений Гудущан
logo4 апреля, 21:20
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В полиции отмечают, что велосипедисты - это участники дорожного движения, которые должны соблюдать ПДД. За нарушение ПДД велосипедисты несут административную ответственность.

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Несколько основных правил:

  • двигаться следует велодорожками, а если их нет - по крайней правой полосе проезжей части в один ряд держась как можно правее;
  • двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста;
  • велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета;
  • для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара;
  • всегда следует использовать личные средства безопасности: шлем, наколенники и налокотники.
  • необходимо выделять себя на дороге светоотражающими элементами.
#Советы #Автомобилисту