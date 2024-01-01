У поліції розповіли основні правила їзди на велосипеді

У поліції наголошують, що велосипедисти — це учасники дорожнього руху, які повинні дотримуватися ПДР. За порушення ПДР велосипедисти несуть адміністративну відповідальність.

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Декілька основних правил: