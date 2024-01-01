У поліції розповіли основні правила їзди на велосипеді

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У поліції наголошують, що велосипедисти — це учасники дорожнього руху, які повинні дотримуватися ПДР. За порушення ПДР велосипедисти несуть адміністративну відповідальність.
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Декілька основних правил:
- рухатися слід велодоріжками, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини в один ряд тримаючись якомога правіше;
- рухатися проїзною частиною на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку;
- велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору;
- для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар чи фара;
- завжди варто використовувати особисті засоби безпеки: шолом, наколінники та налокітники.
- необхідно виділяти себе на дорозі світлоповертальними елементами.