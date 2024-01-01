В полиции рассказали интересные нюансы использования ремней безопасности

В Патрульной полиции Киевской области уверяют, что самый простой способ, чтобы обезопасить себя в автомобиле - пристегнуть ремень безопасности.

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Очевидно, что ремни безопасности созданы для предотвращения и уменьшения последствий ДТП - они прочно удерживают человека на сиденье и препятствуют столкновению с твердыми элементами салона в случае ДТП, поэтому снижают вероятность гибели и получения тяжелых травм на переднем сиденье на 40-50%, а на заднем сиденье - на 25-75%.

Однако, к сожалению, немало водителей игнорируют этот элемент дорожной безопасности. Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности составляет 510 грн.

Одной из причин является убеждение некоторых водителей, что ремень безопасности - неудобный, в полиции подготовили несколько советов: