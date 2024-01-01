В полиции рассказали интересные нюансы использования ремней безопасности

Ремни безопасности
В Патрульной полиции Киевской области уверяют, что самый простой способ, чтобы обезопасить себя в автомобиле - пристегнуть ремень безопасности.
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Очевидно, что ремни безопасности созданы для предотвращения и уменьшения последствий ДТП - они прочно удерживают человека на сиденье и препятствуют столкновению с твердыми элементами салона в случае ДТП, поэтому снижают вероятность гибели и получения тяжелых травм на переднем сиденье на 40-50%, а на заднем сиденье - на 25-75%.
Однако, к сожалению, немало водителей игнорируют этот элемент дорожной безопасности. Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности составляет 510 грн.
Одной из причин является убеждение некоторых водителей, что ремень безопасности - неудобный, в полиции подготовили несколько советов:
- ремень безопасности проходит через середину плеча - ключицу, а не шею (верхний), и над бедрами (нижний);
- ремень сидит туго, но между ним и грудью можно просунуть руку;
- ремень безопасности отрегулирован. Для этого подстройте высоту своего сиденья или высоту крепления ремня на стойке.
- для беременных нижний ремень идет над тазом и не давит на живот.
- для детей ростом до 150 см работает только в сочетании с автокреслом или бустером в соответствии с ростом и возрастом маленького пассажира.