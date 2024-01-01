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У поліції розповіли цікаві нюанси використання пасків безпеки

Порушення правил користування ременями безпеки є адміністративним правопорушенням. Окрім цього ременя дозволяють значно зменшити шанси травм та летальних випадків у разі ДТП
У поліції розповіли про використання пасків безпеки - Auto24

Паски безпеки

Євген Гудущан
logo10 лютого, 18:00
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У Патрульній поліції Київської області запевняють, що найпростіший спосіб, щоб убезпечити себе в автомобілі — пристебнути ремінь безпеки.

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Очевидно, що ремені безпеки створені для запобігання і зменшення наслідків ДТП — вони міцно утримують людину на сидінні та перешкоджають зіткненню з твердими елементами салону у випадку ДТП, відтак знижують ймовірність загибелі та отримання важких травм на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому сидінні — на 25-75%.

Однак, на жаль, чимало водіїв ігнорують цей елемент дорожньої безпеки. Штраф за порушення правил користування ременями безпеки складає 510 грн.

Однією із причин є переконання деяких водіїв, що пасок безпеки — незручний, у поліції підготували декілька порад:

  • пасок безпеки проходить через середину плеча — ключицю, а не шию (верхній), та над стегнами (нижній);
  • ремінь сидить туго, але між ним і грудьми можна просунути руку;
  • пасок безпеки відрегульований. Для цього підлаштуйте висоту свого сидіння чи висоту кріплення ременя на стійці.
  • для вагітних нижній ремінь іде над тазом і не тисне на живіт.
  • для дітей зростом до 150 см працює тільки в поєднанні з автокріслом чи бустером відповідно до зросту й віку маленького пасажира.

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