У поліції розповіли цікаві нюанси використання пасків безпеки

У Патрульній поліції Київської області запевняють, що найпростіший спосіб, щоб убезпечити себе в автомобілі — пристебнути ремінь безпеки.

Читайте також: Скільки штрафів виписала поліція за непристебнутий ремінь: статистика

Очевидно, що ремені безпеки створені для запобігання і зменшення наслідків ДТП — вони міцно утримують людину на сидінні та перешкоджають зіткненню з твердими елементами салону у випадку ДТП, відтак знижують ймовірність загибелі та отримання важких травм на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому сидінні — на 25-75%.

Однак, на жаль, чимало водіїв ігнорують цей елемент дорожньої безпеки. Штраф за порушення правил користування ременями безпеки складає 510 грн.

Однією із причин є переконання деяких водіїв, що пасок безпеки — незручний, у поліції підготували декілька порад: