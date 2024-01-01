У поліції розповіли цікаві нюанси використання пасків безпеки

Паски безпеки
У Патрульній поліції Київської області запевняють, що найпростіший спосіб, щоб убезпечити себе в автомобілі — пристебнути ремінь безпеки.
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Очевидно, що ремені безпеки створені для запобігання і зменшення наслідків ДТП — вони міцно утримують людину на сидінні та перешкоджають зіткненню з твердими елементами салону у випадку ДТП, відтак знижують ймовірність загибелі та отримання важких травм на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому сидінні — на 25-75%.
Однак, на жаль, чимало водіїв ігнорують цей елемент дорожньої безпеки. Штраф за порушення правил користування ременями безпеки складає 510 грн.
Однією із причин є переконання деяких водіїв, що пасок безпеки — незручний, у поліції підготували декілька порад:
- пасок безпеки проходить через середину плеча — ключицю, а не шию (верхній), та над стегнами (нижній);
- ремінь сидить туго, але між ним і грудьми можна просунути руку;
- пасок безпеки відрегульований. Для цього підлаштуйте висоту свого сидіння чи висоту кріплення ременя на стійці.
- для вагітних нижній ремінь іде над тазом і не тисне на живіт.
- для дітей зростом до 150 см працює тільки в поєднанні з автокріслом чи бустером відповідно до зросту й віку маленького пасажира.