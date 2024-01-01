В полиции рассказали, как безопасно передвигаться двухколесным транспортом

Патрульная полиция Киева подготовила несколько полезных советов, чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной.

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Перед выездом:

проверьте техническое состояние своего транспортного средства. Убедитесь, что тормоза, фары, указатели поворотов и сигнал работают исправно;

осмотрите шины, проверьте давление и протектор проверьте давление и протектор;

наденьте защитное снаряжение: шлем, защитную куртку, перчатки, наколенники и другие элементы защиты. Это уменьшит риск травмирования в случае ДТП;

проверьте уровень топлива, чтобы избежать непредвиденных остановок на дороге;

проверьте наличие документов.

В дороге