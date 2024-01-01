В полиции рассказали, как безопасно передвигаться двухколесным транспортом

Безопасно передвигаться двухколесным транспортом
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Патрульная полиция Киева подготовила несколько полезных советов, чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной.
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Перед выездом:
- проверьте техническое состояние своего транспортного средства. Убедитесь, что тормоза, фары, указатели поворотов и сигнал работают исправно;
- осмотрите шины, проверьте давление и протектор проверьте давление и протектор;
- наденьте защитное снаряжение: шлем, защитную куртку, перчатки, наколенники и другие элементы защиты. Это уменьшит риск травмирования в случае ДТП;
- проверьте уровень топлива, чтобы избежать непредвиденных остановок на дороге;
- проверьте наличие документов.
В дороге
- неукоснительно соблюдайте ПДД;
- будьте видимыми. Используйте светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;
- своевременно реагируйте на изменение дорожной обстановки;
- избегайте резких маневров, чтобы не потерять контроль над мотоциклом.