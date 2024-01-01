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В полиции рассказали, как безопасно передвигаться двухколесным транспортом

Для безопасного передвижения на двухосном транспорте стоит выполнять простые правила.
Как безопасно передвигаться двухколесным транспортом - Auto24

Безопасно передвигаться двухколесным транспортом

Евгений Гудущан
logo11 июня, 19:30
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Патрульная полиция Киева подготовила несколько полезных советов, чтобы поездка на двухколесном транспорте всегда была безопасной.

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Перед выездом:

  • проверьте техническое состояние своего транспортного средства. Убедитесь, что тормоза, фары, указатели поворотов и сигнал работают исправно;
  • осмотрите шины, проверьте давление и протектор проверьте давление и протектор;
  • наденьте защитное снаряжение: шлем, защитную куртку, перчатки, наколенники и другие элементы защиты. Это уменьшит риск травмирования в случае ДТП;
  • проверьте уровень топлива, чтобы избежать непредвиденных остановок на дороге;
  • проверьте наличие документов.

В дороге

  • неукоснительно соблюдайте ПДД;
  • будьте видимыми. Используйте светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными в темное время суток и в условиях недостаточной видимости;
  • своевременно реагируйте на изменение дорожной обстановки;
  • избегайте резких маневров, чтобы не потерять контроль над мотоциклом.

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