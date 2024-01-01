У поліції розповіли, як безпечно пересуватись двоколісним транспортом

Патрульна поліція Києва підготувала декілька корисних порад, аби поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною.

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Перед виїздом:

перевірте технічний стан свого транспортного засобу. Переконайтесь, що гальма, фари, покажчики поворотів і сигнал працюють справно;

огляньте шини, перевірте тиск та протектор;

одягніть захисне спорядження: шолом, захисну куртку, рукавички, наколінники та інші елементи захисту. Це зменшить ризик травмування у випадку ДТП;

перевірте рівень палива, щоб уникнути непередбачених зупинок на дорозі;

перевірте наявність документів.

У дорозі