Дождь относится к сложным погодным условиям для водителя, ведь во время него ухудшается видимость и управляемость автомобиля.

Патрульная полиция Закарпатской области дала водителям советы, как ездить на автомобиле во время дождя:

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если дождь только начался, то следует сбавить скорость движения;

ни в коем случае не продолжайте движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители или не работают световые приборы, особенно в темное время суток;

всегда во время дождя включайте ближний свет фар;

плавно тормозите, потому что если резко нажать педаль тормоза, то автомобиль может съехать с дороги;

соблюдайте безопасные дистанции и интервал между автомобилями.