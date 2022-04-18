Дождь относится к сложным погодным условиям для водителя, ведь во время него ухудшается видимость и управляемость автомобиля.
Патрульная полиция Закарпатской области дала водителям советы, как ездить на автомобиле во время дождя:
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- если дождь только начался, то следует сбавить скорость движения;
- ни в коем случае не продолжайте движение во время дождя, если перестали работать стеклоочистители или не работают световые приборы, особенно в темное время суток;
- всегда во время дождя включайте ближний свет фар;
- плавно тормозите, потому что если резко нажать педаль тормоза, то автомобиль может съехать с дороги;
- соблюдайте безопасные дистанции и интервал между автомобилями.
Напоминаем пешеходам, что во время дождя тормозной путь автомобилей увеличивается в несколько раз, поэтому соблюдайте осторожность, пересекая проезжую часть.