Дощ відноситься до складних погодних умов для водія, адже під час нього погіршується видимість та керованість автомобіля.

Патрульна поліція Закарпатської області дала водіям поради як їздити на автомобілі під час дощу:

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якщо дощ тільки почався, то варто зменшити швидкість руху;

у жодному разі не продовжуйте рух під час дощу, якщо перестали працювати склоочисники або не працюють світлові прилади, особливо в темний час доби;

завжди під час дощу вмикайте ближнє світло фар;

плавно гальмуйте, бо якщо різко натиснути педаль гальма, то автомобіль може з‘їхати з дороги;

дотримуйтеся безпечних дистанції та інтервалу між автівками.

Нагадуємо пішоходам, що під час дощу гальмівний шлях автомобілів збільшується у кілька разів, тому будьте обережними, перетинаючи проїжджу частину.