В полиции рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Первые ночные заморозки этой осени позади, а значит - к зиме уже близко. Водителям, рекомендуют проверить готовность своего транспортного средства к похолоданию.

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На что стоит обратить внимание в первую очередь:

Аккумулятор

Именно с наступлением морозов, могут возникать проблемы с запуском двигателя, поэтому заблаговременно позаботьтесь об исправности батареи.

Моторное масло

Вязкость масла значительным образом влияет на работу двигателя. Перед сезоном холодов стоит проверить и, при необходимости, заменить масло и масляный фильтр.

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Тормозная система

Также во время технического обслуживания следует обратить внимание на состояние тормозных колодок, подтянуть трос ручного тормоза.

Зимняя резина - обязательное условие зимы

Следует ответственно относиться к перепадам температурного режима и осадков, ведь это влияет на состояние дорожного покрытия и тормозной путь транспортного средства. Зимние шины позволяют автомобилю не скользить и уверенно держать дорогу даже в условиях гололеда или снега.

Щетки стеклоочистителя и жидкость стеклоомывателя

Щетки стеклоочистителя должны хорошо очищать поверхность во время осадков и позволять водителю следить за дорожной обстановкой. Специальная жидкость для стеклоомывателя зимой помогает избавиться от льда и снега на лобовом стекле и не замерзает во время мороза. Старайтесь всегда иметь в авто запас жидкости стеклоомывателя, чтобы долить в случае необходимости.

Аварийный набор в автомобиле

В случае непредвиденной ситуации в машине всегда должны быть некоторые инструменты и средства первой помощи: домкрат и запасное колесо, провода для прикуривания, канистра зимнего стеклоомывателя, скребок со щеткой, которые помогут очистить авто от снега и льда, буксировочный трос, запасные перчатки, куртка или покрывало.