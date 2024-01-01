У поліції розповіли, як підготувати автомобіль до зими

Перші нічні заморозки цієї осені позаду, а отже до зими вже близько. Водіям, рекомендують перевірити готовність свого транспортного засобу до похолодання.

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На що варто звернути увагу в першу чергу:

Акумулятор

Саме з настанням морозів, можуть виникати проблеми з запуском двигуна, тому завчасно подбайте про справність батареї.

Моторна олива

В'язкість оливи значним чином впливає на роботу двигуна. Перед сезоном холодів варто перевірити та, за необхідності, замінити оливу та масляний фільтр.

На ринку автозапчастин існує сотні чи тисячі виробників та торгових марок. Більшість з них спеціалізується на певних типах деталей, тож запам'ятати усі неможливо. В німецького концерну Bosch – найбільший перелік автозапчастин та бездоганна репутація. Тож при виборі автомобільних деталей варто обирати саме Bosch. Рекламна інформація

Гальмівна система

Також під час технічного обслуговування слід звернути увагу на стан гальмівних колодок, підтягнути трос ручного гальма.

Зимова гума — обов'язкова умова зими

Слід відповідально ставитися до перепадів температурного режиму та опадів, адже це впливає на стан дорожнього покриття та гальмівний шлях транспортного засобу. Зимові шини дозволяють автомобілю не ковзати та впевнено тримати дорогу навіть в умовах ожеледиці чи снігу.

Щітки склоочисника та рідина склоомивача

Щітки склоочисника повинні добре очищувати поверхню під час опадів та дозволяти водію стежити за дорожньою обстановкою. Спеціальна рідина для склоомивача взимку допомагає позбутися льоду та снігу на лобовому склі та не замерзає під час морозу. Намагайтеся завжди мати в авто запас рідини склоомивача, щоб долити у разі необхідності.

Аварійний набір в автомобілі

У разі непередбаченої ситуації в автівці завжди повинні бути деякі інструменти та засоби першої допомоги: домкрат та запасне колесо, дроти для прикурювання, каністра зимового склоомивача, скребок зі щіткою, які допоможуть очистити авто від снігу та льоду, буксирувальний трос, запасні рукавички, куртка або покривало.