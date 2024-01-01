В полиции рассказали как подготовить автомобиль к зимнему путешествию

Как подготовить автомобиль к зимнему путешествию
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Дополнительных осложнений для водителей вызывают погодные условия, такие как туман, дождь, гололедица и снегопад. Патрульная полиция Украины предлагает несколько советов, как подготовиться к зимнему путешествию:
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- Если планируете длительную поездку, обязательно посетите станцию технического обслуживания, продиагностируйте авто и устраните выявленные неисправности.
- Если вместе с вами в авто будут дети, позаботьтесь о детских удерживающих системах. Также проверьте исправность ремней безопасности. Безопасность - самое главное!
- Не забудьте запасное колесо или ремкомплект, если таковой не предусмотрен заводом-изготовителем.
- Проверьте наличие таких вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, провода для "прикуривания", лопату, канистру с бензином и омыватель для стекол.
- Заправьте полный бак и поддерживайте достаточный уровень топлива, чтобы иметь возможность согреться обогревателем в случае необходимости.
- Позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряженным, и не забудьте зарядное устройство.
- Проверьте, все ли необходимые документы вы взяли.
- Возьмите запас еды, воды и термос с теплым напитком.
- Следите за прогнозом погоды. Если прогнозируют неблагоприятные погодные условия, лучше перенести поездку на другое время.