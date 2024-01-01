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В полиции рассказали как подготовить автомобиль к зимнему путешествию

Сейчас многие граждане путешествуют на автомобиле, навещая родных, ездя на праздничные мероприятия или делая покупки. Во время таких поездок не лишним будет позаботиться о безопасности.
Как подготовить автомобиль к зимнему путешествию - Auto24

Как подготовить автомобиль к зимнему путешествию

Евгений Гудущан
logo5 января, 10:27
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Дополнительных осложнений для водителей вызывают погодные условия, такие как туман, дождь, гололедица и снегопад. Патрульная полиция Украины предлагает несколько советов, как подготовиться к зимнему путешествию:

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  • Если планируете длительную поездку, обязательно посетите станцию технического обслуживания, продиагностируйте авто и устраните выявленные неисправности.
  • Если вместе с вами в авто будут дети, позаботьтесь о детских удерживающих системах. Также проверьте исправность ремней безопасности. Безопасность - самое главное!
  • Не забудьте запасное колесо или ремкомплект, если таковой не предусмотрен заводом-изготовителем.
  • Проверьте наличие таких вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, провода для "прикуривания", лопату, канистру с бензином и омыватель для стекол.
  • Заправьте полный бак и поддерживайте достаточный уровень топлива, чтобы иметь возможность согреться обогревателем в случае необходимости.
  • Позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряженным, и не забудьте зарядное устройство.
  • Проверьте, все ли необходимые документы вы взяли.
  • Возьмите запас еды, воды и термос с теплым напитком.
  • Следите за прогнозом погоды. Если прогнозируют неблагоприятные погодные условия, лучше перенести поездку на другое время.

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