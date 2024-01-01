В полиции рассказали как подготовить автомобиль к зимнему путешествию

Дополнительных осложнений для водителей вызывают погодные условия, такие как туман, дождь, гололедица и снегопад. Патрульная полиция Украины предлагает несколько советов, как подготовиться к зимнему путешествию:

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