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У поліції розповіли, як підготувати автомобіль до зимової подорожі

Зараз чимало громадян подорожують автомобілем, відвідуючи рідних, відвідують на святкові заходи або роблять покупки. Під час таких поїздок не зайвим буде подбати про безпеку.
Як підготувати автомобіль до зимової подорожі - Auto24

Як підготувати автомобіль до зимової подорожі

Євген Гудущан
logo5 січня, 10:27
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Додаткові ускладнення для водіїв спричиняють погодні умови: туман, дощ, ожеледиця та снігопад. Патрульна поліція України пропонує кілька порад, як підготуватися до зимової подорожі:

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  • Якщо плануєте тривалу поїздку, обов’язково відвідайте перед цим станцію технічного обслуговування, продіагностуйте авто та усуньте виявлені несправності.
  • Якщо разом із вами в авто будуть діти, подбайте про дитячі утримуючі системи. Також перевірте справність ременів безпеки. Безпека — найголовніше!
  • Не забудьте запасне колесо або ремкомплект, якщо такий не передбачено заводом-виробником.
  • Перевірте наявність таких речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, знак аварійної зупинки, дроти для "прикурювання", лопату, каністру з бензином та омивач для скла.
  • Заправте повний бак і підтримуйте достатній рівень пального, щоб мати змогу зігрітися обігрівачем у разі потреби.
  • Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим, і не забудьте зарядний пристрій.
  • Перевірте, чи всі необхідні документи ви взяли.
  • Візьміть запас їжі, води та термос із теплим напоєм.
  • Стежте за прогнозом погоди. Якщо прогнозують несприятливі погодні умови, краще перенести поїздку на інший час.

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