У поліції розповіли, як підготувати автомобіль до зимової подорожі

Зараз чимало громадян подорожують автомобілем, відвідуючи рідних, відвідують на святкові заходи або роблять покупки. Під час таких поїздок не зайвим буде подбати про безпеку.