У поліції розповіли, як підготувати автомобіль до зимової подорожі

Як підготувати автомобіль до зимової подорожі
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Додаткові ускладнення для водіїв спричиняють погодні умови: туман, дощ, ожеледиця та снігопад. Патрульна поліція України пропонує кілька порад, як підготуватися до зимової подорожі:
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- Якщо плануєте тривалу поїздку, обов’язково відвідайте перед цим станцію технічного обслуговування, продіагностуйте авто та усуньте виявлені несправності.
- Якщо разом із вами в авто будуть діти, подбайте про дитячі утримуючі системи. Також перевірте справність ременів безпеки. Безпека — найголовніше!
- Не забудьте запасне колесо або ремкомплект, якщо такий не передбачено заводом-виробником.
- Перевірте наявність таких речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, знак аварійної зупинки, дроти для "прикурювання", лопату, каністру з бензином та омивач для скла.
- Заправте повний бак і підтримуйте достатній рівень пального, щоб мати змогу зігрітися обігрівачем у разі потреби.
- Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим, і не забудьте зарядний пристрій.
- Перевірте, чи всі необхідні документи ви взяли.
- Візьміть запас їжі, води та термос із теплим напоєм.
- Стежте за прогнозом погоди. Якщо прогнозують несприятливі погодні умови, краще перенести поїздку на інший час.