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В полиции рассказали как правильно пристегиваться ремнем безопасности

Пользование ремнями безопасности является важным как для водителя, так и для пассажиров не только из-за перспективы получить штраф от полиции.
Полиция рекомендует пристегиваться ремнем безопасности правильно - Auto24

Пристегиваться ремнем безопасности

Евгений Гудущан
logo27 июня, 20:40
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Пассивная безопасность транспортного средства обеспечивает снижение тяжести, или даже исключение последствий дорожно-транспортного происшествия без активных действий участников дорожного движения. Надежно пристегнутый ремень безопасности прочно удерживает человека на сиденье и в случае ДТП препятствует столкновению с твердыми элементами салона.

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В Патрульная полиция Киевской области составили список советов как пристегиваться правильно:

  • ремень безопасности проходит через середину плеча - ключицу, а не шею (верхний), и над бедрами (нижний);
  • ремень сидит туго, но между ним и грудью можно просунуть руку;
  • ремень безопасности отрегулирован. Для этого подстройте высоту своего сиденья или высоту крепления ремня на стойке.
  • Для беременных нижний ремень идет над тазом и не давит на живот.
  • Для детей ростом до 150 см работает только в сочетании с автокреслом или бустером в соответствии с ростом и возрастом маленького пассажира.
#Автомобилисту #Советы