ZF изобрел подушку безопасности с экраном внутри руля

Компания ZF придумала, как вместить дисплей в руль будущего. Конструкция ZF Lifetec, очевидно, сохраняет подушку безопасности, но она больше не разворачивается из центра колеса. Вместо этого она надувается с верхнего края.

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По словам ZF Lifetec, это освободило неподвижное место в центре руля, делая его готовым к "интерфейсу, похожего на смартфон". Компания думает о размещении центрального экрана или нескольких сенсорных дисплеев. Это дает производителям автомобилей больше свободы в проектировании руля без ущерба для безопасности.

Команда, которая стоит за этим проектом, объясняет, что это не обязательно должно быть компоновки на весь экран, поскольку это может быть гибридная установка, которая сочетает поворотный переключатель с тактильными поверхностями. Предоставляя инженерам больше пространства для размещения в центре руля, можно будет устанавливать дополнительные датчики в автомобили, оборудованные системой полуавтономного вождения. По словам ZF Lifetec, это практическое решение, которое сообщает автомобилю, что вы все еще обращаете внимание на дорогу, повысит безопасность.