ZF винайшов подушку безпеки з екраном усередині керма

Компанія ZF придумала, як вмістити дисплей у кермо майбутнього. Конструкція ZF Lifetec, очевидно, зберігає подушку безпеки, але вона більше не розгортається з центру колеса. Замість цього вона надувається з верхнього краю.

Читайте також: Як працюють подушки безпеки в автомобілях Skoda

За словами ZF Lifetec, це звільнило нерухоме місце в центрі керма, роблячи його готовим до «інтерфейсу, схожого на смартфон». Компанія думає про розміщення центрального екрана або кількох сенсорних дисплеїв. Це дає виробникам автомобілів більше свободи в проектуванні керма без шкоди для безпеки.

Команда, яка стоїть за цим проектом, пояснює, що це не обов’язково має бути компонування на весь екран, оскільки це може бути гібридна установка, яка поєднує поворотний перемикач із тактильними поверхнями. Надаючи інженерам більше простору для розміщення у центрі керма, можна буде встановлювати додаткові датчики в автомобілі, обладнані системою напівавтономного водіння. За словами ZF Lifetec, це практичне рішення, яке повідомляє автомобілю, що ви все ще звертаєте увагу на дорогу, підвищить безпеку.