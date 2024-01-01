В поліції розповіли як правильно пристібатись ременем безпеки

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27 червня, 20:40
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Пасивна безпека транспортного засобу забезпечує зниження тяжкості, або навіть виключення наслідків дорожньо-транспортної пригоди без активних дій учасників дорожнього руху. Надійно пристебнутий ремінь безпеки міцно утримує людину на сидінні та у випадку ДТП перешкоджає зіткненню з твердими елементами салону.
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У Патрульна поліція Київської області склали список порад як пристібатись правильно:
- пасок безпеки проходить через середину плеча — ключицю, а не шию (верхній), та над стегнами (нижній);
- ремінь сидить туго, але між ним і грудьми можна просунути руку;
- пасок безпеки відрегульований. Для цього підлаштуйте висоту свого сидіння чи висоту кріплення ременя на стійці.
- Для вагітних нижній ремінь іде над тазом і не тисне на живіт.
- Для дітей зростом до 150 см працює тільки в поєднанні з автокріслом чи бустером відповідно до зросту й віку маленького пасажира.