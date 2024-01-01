В полиции рассказали, когда нужно включать указатели поворотов

Патрульная полиция Киевской области регулярно привлекает к ответственности водителей, которые не используют предупредительные сигналы. Водителям выносят постановления по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами при изменении направления движения) КоАП. Сумма штрафа составляет 510 гривен.

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Напоминаем, что руководитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

перед началом движения и остановкой;

перед перестроением, поворотом или разворотом.

Подавать сигнал указателями поворота следует заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–200 м вне их, и прекращать немедленно после его окончания.