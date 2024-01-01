У поліції розповіли, коли потрібно вмикати покажчики поворотів

Патрульна поліція Київської області регулярно притягає до відповідальності керманичів, які не використовують попереджувальні сигнали. Водіям виносять постанови за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напрямку руху) КУпАП. Сума штрафу складає 510 гривень.

Читайте також: Червоні покажчики поворотів: чи законні штрафи за них

Нагадуємо, що керманич повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Подавати сигнал покажчиками повороту належить завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 м поза ними, і припиняти негайно після його закінчення.