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Где нельзя обгонять другие автомобили: советы полиции

Нарушение правил обгона не очень распространенное нарушение, но пренебрежение этими правилами часто приводит к ДТП с очень тяжелыми последствиями.
В полиции напомнили о штрафах за нарушение правил обгона - Auto24
Евгений Гудущан
logo24 апреля, 14:20
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Согласно правилам дорожного движения, обгон - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения. Это достаточно опасный маневр при выполнении которого нужно быть особенно внимательным.

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Патрульная полиция Киевской области напоминает ситуации, в которых правилами дорожного движения запрещен обгон:

  • на перекрестке;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
  • ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м - вне населенного пункта;
  • в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • транспортного средства, который осуществляет обгон или объезд;
  • в тоннелях;
  • на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

За нарушение правил обгона водитель может получить штраф в размере 510 грн.

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