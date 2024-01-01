Де не можна обганяти інші авто: поради поліції

Згідно з правилами дорожнього руху, обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Це досить небезпечний маневр при виконанні якого потрібно бути особливо уважним.

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Патрульна поліція Київської області нагадує ситуації, у яких правилами дорожнього руху заборонено обгін:

на перехресті;

на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;

колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).

За порушення правил обгону водій може отримати штраф у розмірі 510 грн.