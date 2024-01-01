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В полиции рассказали об эффективности ремней безопасности

Ремни безопасности помогают уменьшить количество травм при ДТП. Кроме того, полиция штрафует тех, кто не пристегивается.
50% эффективность ремней безопасности подтвердили в полиции - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Эффективность ремней безопасности

Евгений Гудущан
logo8 августа, 16:10
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Пристегнутый ремень безопасности удерживает человека на сиденье и в случае ДТП препятствует столкновению с твердыми элементами салона. Также ремни безопасности снижают вероятность гибели и получения травм.

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Эффективность использования ремня безопасности, по информации патрульной полиции Киевской области:

  • 40-50% - на переднем сиденье;
  • 25-75% - на заднем сиденье.

В полиции напоминают, что использование ремней безопасности, согласно п.п. 2.3 ПДД Украины, является обязательным для водителя и запрещает перевозку пассажиров, находящихся на переднем или заднем сиденье и не используют ремень безопасности.

Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами – 510 грн.

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