У поліції розповіли про ефективність ременів безпеки

Пристебнутий ремінь безпеки утримує людину на сидінні та у випадку автопригоди перешкоджає зіткненню з твердими елементами салону. Також паски безпеки знижують ймовірність загибелі та отримання травм.

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Ефективність використання ременя безпеки, за інформацією патрульної поліції Київської області:

40-50% — на передньому сидінні;

25-75% — на задньому сидінні.

В поліції нагадують, що використання ременів безпеки, згідно з п.п. 2.3 ПДР України, є обов'язковим для водія та забороняє перевезення пасажирів, що перебувають на передньому чи задньому сидінні і не використовують пасок безпеки.

Штраф за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами – 510 грн.