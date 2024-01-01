В полиции рассказали о семи мифах, касающихся ремней безопасности

В полиции, напоминают об обязательности использования ремней безопасности и рассказывают о мифах, которые с этим связаны. Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами составляет 510 грн.

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Миф № 1. На небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать.

Непристегнутый водитель при лобовом столкновении имеет очень высокие шансы разбить головой стекло и в 9 из 10 случаев погибнуть.

Миф № 2. Ремень мешает выбраться из автомобиля, который горит или тонет.

Современные же ремни снимаются одним щелчком.

Миф № 3. Во время путешествия на небольшие расстояния ремни безопасности не нужны.

Согласно статистике, 75 % случаев гибели водителя случаются в пределах 40 километров от его дома.

Миф № 4. Пристегнутый взрослый может удержать ребенка на руках.

Даже при столкновении на скорости 30 км/ч на вашего малыша массой 7 кг будет действовать сила в 135 килограммов. Удержать такой вес невозможно.

Миф № 5. Пользоваться ремнем безопасности неудобно.

Привыкнуть к ремню можно в способ регулярного его использования. В таком случае у непристегнутого человека будет возникать чувство дискомфорта, когда ремень не застегнут.

Миф № 6. Если в машине есть подушки безопасности, то ремни не нужны.

Подушка во время раскрытия движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не дает "столкнуться" с подушкой настолько быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнем безопасности, а не вместо них.

Миф № 7. Пассажирам, которые сидят на заднем сидении пристегиваться необязательно.

Это крайне опасно не только для самих пассажиров, ведь водителя может убить даже ребенок, вылетевший с заднего сиденья. Также не стоит забывать о переворачивании машины - здесь альтернативы нет.