В поліції розповіли сім міфів про ремені безпеки

У поліції, нагадують про обов’язковість використання ременів безпеки і розповідають про міфи, які з цим пов’язані. Штраф за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами складає 510 грн.

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Міф № 1. На невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати.

Непристебнутий водій під час лобового зіткнення має дуже високі шанси розбити головою скло та в 9 із 10 випадків загинути.

Міф № 2. Ремінь заважає вибратися з автомобіля, який горить або тоне.

Сучасні ж ремені знімаються одним клацанням.

Міф № 3. Під час подорожі на невеликі відстані ремені безпеки непотрібні.

Згідно зі статистикою, 75 % випадків загибелі водія трапляються в межах 40 кілометрів від його дому.

Міф № 4. Пристебнутий дорослий може втримати дитину на руках.

Навіть під час зіткнення на швидкості 30 км/год на вашого малюка масою 7 кг діятиме сила в 135 кілограмів. Втримати таку вагу неможливо.

Міф № 5. Користуватися ременем безпеки незручно.

Звикнути до ременя можна в спосіб регулярного його використання. У такому випадку в непристебнутої людини виникатиме почуття дискомфорту, коли ремінь не застібнутий.

Міф № 6. Якщо в машині є подушки безпеки, то ремені не потрібні.

Подушка під час розкриття рухається назустріч людині зі швидкістю 300 км/год. А це удар боксера-важковаговика. Ремінь безпеки не дає "зіштовхнутися" з подушкою настільки швидко. Та й розроблялася подушка для роботи спільно з ременем безпеки, а не замість них.

Міф № 7. Пасажирам, які сидять на задньому сидінні пристібатися необов’язково.

Це вкрай небезпечно не тільки для самих пасажирів, адже водія може вбити навіть дитина, що вилетіла із заднього сидіння. Також не варто забувати про перевертання машини — тут альтернативи немає.