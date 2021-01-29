Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий считает, что использовать TruCam держа его в руках вполне правомерно.

Недавно появилась информация о том, что суд запретил полиции держать TruCAM в руках во время измерений, поскольку это "может дать большую погрешность, нежели предусмотрено свидетельством о поверке, что ставит под сомнение зафиксированную скорость движения автомобиля".

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В полиции с этим категорически не согласны. "Я раньше уже писал о слухах, связанных с работой TruCam, недавно появились новые. На этот раз рассказывают, что прибором нельзя пользоваться из рук, а только со штатива или стационарно", – пишет на своей странице в соцсети Алексей Билошицкий.

Для примера Билошицкий приводит текст одного из судебных решений "Ссылка истца на то, что использование прибора TruCAM в ручном режиме противоречит требованиям законодательства, где указано, что камера должна стоять на треноге, а фиксация скорости движения автомобилей осуществляться только в автоматическом режиме, опровергаются предоставленной ответчиком информацией ГП "Укрметртестстандарт" №22-38 / 49 от 01.10.2019, в соответствии с которой лазерный измеритель TruCAM относится к ручным измерителям скорости транспортных средств, то есть конструктивно создан для держания в руках во время измерений".

"Таких решений очень много и они подтверждают правомерность применения этого прибора", – пишет полицейский и предоставляет ссылки на них.

"Итак, патрульные могут измерять скорость с помощью прибора ТruСАМ в ручном режиме, держа его в руках, а потому не стоит распространять ложную информацию и помните, что за превышение разрешенной скорости движения предусмотрена административная ответственность. Не нарушайте ПДД, ведь от этого зависит не только ваша безопасность, но и других участников дорожного движения", – пишет Алексей Билошицкий.