Работники полиции остановили водителя за превышение скорости. Водитель попросил ознакомиться с доказательствами нарушения. После ознакомления водитель сообщил, что доказательства являются недопустимыми, поскольку на фото не видно кто именно управлял автомобилем.

Работники полиции не учли указанные аргументы и составили в отношении водителя постановление о привлечении к административной ответственности.

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Водитель обжаловал штраф в суде. В качестве доказательства факта превышения скорости, полиция предоставила в суд фото с прибора измерения скорости TruCAM, на котором зафиксирован автомобиль во время движения.

Рассматривая материалы дела, местный и апелляционный суды сделали вывод, что "на фотоснимке из прибора TruCAM не зафиксировано лицо, которое находится за рулем этого автомобиля". (№234/8827/20).

На основании данного заключения об отсутствии на фотоснимках лица водителя суды отменили штраф полиции.

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При этом, акцентируем на безусловном соблюдении водителями скоростного режима, поскольку нарушение этих ограничений может привести к негативным последствиям.