Працівники поліції зупинили водія за перевищення швидкості. Водій попросив ознайомитись із доказами порушення. Після ознайомлення водій повідомив, що докази є недопустимими, оскільки на фото не видно хто саме керував автомобілем.

Працівники поліції не врахували вказані аргументи та склали відносно водія постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Читайте також: Суд визнав недійсним запис порушення з приладу TruCam

Водій оскаржив штраф у суді. Як доказ факту перевищення швидкості, поліція надала до суду фото з приладу вимірювання швидкості TruCAM, на якому був зафіксований автомобіль під час руху.

Розглядаючи матеріали справи, місцевий та апеляційний суди зробили висновок, що “на фотознімку з приладу TruCAM не зафіксовано особу, яка перебуває за кермом цього автомобіля”. (№234/8827/20).

На підставі даного висновку про відсутність на фотознімках особи водія суди скасували штраф поліції.

Читайте також: TruCAM знову визнали незаконним

При цьому, наголошуємо на безумовному дотриманні водіями швидкісного режиму, оскільки порушення цих обмежень може призвести до негативних наслідків.