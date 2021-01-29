Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький вважає, що використовувати TruCam, тримаючи його у руках, цілком правомірно.

Нещодавно з’явилась інформація про те, що суд заборонив поліції тримати TruCAM у руках під час вимірювань, оскільки це "може дати більшу похибку, а ніж передбачено свідоцтвом про повірку, що ставить під сумнів зафіксовану швидкість руху автомобіля".

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У поліції з цим категорично не згодні. "Я раніше вже писав про чутки, пов’язані з роботою TruCam, нещодавно з’явились нові. Цього разу розповідають, що приладом не можна користуватись з рук, а тільки зі штативу чи стаціонарно", – пише на своїй сторінці у соцмережі Олексій Білошицький.

Для прикладу Білошицький наводить текст одного з судових рішень "Посилання позивача на те, що використання приладу TruCAM в ручному режимі суперечить вимогам законодавства, де зазначено, що камера повинна стояти на тринозі, а фіксація швидкості руху автомобілів здійснюватись лише в автоматичному режимі, спростовуються наданою відповідачем інформацією ДП "Укрметртестстандарт" №22-38/49 від 01.10.2019, відповідно до якої лазерний вимірювач TruCAM відноситься до ручних вимірювачів швидкості транспортних засобів, тобто конструктивно створений для утримування в руках під час вимірювань".

"Таких рішень дуже багато і вони підтверджують правомірність застосування цього приладу", - пише поліцейський і надає посилання на них.



"Отже, патрульні можуть вимірювати швидкість за допомогою приладу ТruСАМ в ручному режимі, тримаючи його в руках, а тому не варто розповсюджувати неправдиву інформацію та пам’ятайте, що за перевищення дозволеної швидкості руху передбачена адміністративна відповідальність. Не порушуйте ПДР, адже від цього залежить не тільки ваша безпека, але й інших учасників дорожнього руху", - пише Олексій Білошицький.