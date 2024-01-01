В Польше и странах Балтии дешевеет автогаз

В конце ноября LPG в Польше и странах Балтии еще подешевел, реагируя на дальнейшее снижение спроса и достаточный объем предложения ресурса. Об этом сообщает профильный ресурс enkorr.ua.

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Стоимость оптовых партий не российского газа в восточных воеводствах Польши уменьшилась до $710-735/т. Газ дешевеет на фоне уменьшения котировок на белорусско-польской границе. За неделю железнодорожные партии ПБТ с востока подешевели на $15-20/т, до $555-585/т. За 28 дней ноября в Польшу было отправлено 32,5 тыс. т газа, это на 16,9 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом октября.

Цены на литовских ГНС уменьшились на $36-44/т, до $742-750/т, с учетом транспортировки до украинской границы. Удешевление происходит не только благодаря снижению цен на ГНС, но и уменьшению стоимости доставки. Литовский производитель Orlen Lietuva на неделю 2-8 декабря уменьшил цены на ПБТ на $15-20/т, до $645-650/т.

Стоимость железнодорожных партий ПБТ уменьшилась в среднем на $20-30/т, до $780-800/т. Впрочем, снижение цен пока не пробуждает спроса со стороны украинских компаний. По стоимости газ в вагонах пока существенно проигрывает автообъемам. "Я предложил по $780/т, но никто не подтверждает", - сказал небольшой польский трейдер. На границе с Венгрией один из трейдеров предлагал смесь за €760/т, но переговоры с покупателями еще продолжаются.

Стоимость газа на румынских базисах не претерпела изменений накануне объявления декабрьских цен Sonatrach. Автомобильные партии смеси в Галаце продавались по $765-775/т, а пропан предлагали по $790-800/т. В Мангалии стоимость пропана составляла $780-790/т.

Цены в Украине

На украинском берегу Дуная автомобильные партии газа на этой неделе предлагались в диапазоне 52 000-54 000 грн/т в зависимости от качества и сроков доставки, это в среднем на 150 грн/т дешевле по сравнению с предыдущей неделей. Продажи с дунайских терминалов на прошлой неделе были не очень активными из-за ослабления спроса.