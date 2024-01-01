У Польщі та країнах Балтії дешевшає автогаз

Наприкінці листопада LPG у Польщі й країнах Балтії ще здешевшав, реагуючи на подальше зниження попиту й достатній обсяг пропозиції ресурсу. Про це повідомляє профільний ресурс enkorr.ua.

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Вартість гуртових партій не російського газу у східних воєводствах Польщі зменшилася до $710-735/т. Газ дешевшає на тлі зменшення котирувань на білорусько-польському кордоні. За тиждень залізничні партії ПБТ зі сходу здешевшали на $15-20/т, до $555-585/т. За 28 днів листопада у Польщу було відправлено 32,5 тис. т газу, це на 16,9 тис. тонн менше порівняно з аналогічним періодом жовтня.

Ціни на литовських ГНС зменшилися на $36-44/т, до $742-750/т, з урахуванням транспортування до українського кордону. Здешевшання відбувається не лише завдяки зниженню цін на ГНС, а й зменшенню вартості доставляння. Литовський виробник Orlen Lietuva на тиждень 2-8 грудня зменшив ціни на ПБТ на $15-20/т, до $645-650/т.

Вартість залізничних партій ПБТ зменшилася у середньому на $20-30/т, до $780-800/т. Утім, зниження цін поки що не пробуджує попиту з боку українських компаній. За вартістю газ у вагонах поки що суттєво програє автообсягам. «Я запропонував за $780/т, але ніхто не підтверджує», — сказав невеликий польський трейдер. На кордоні з Угорщиною один із трейдерів пропонував суміш за €760/т, але перемовини з покупцями ще тривають.

Вартість газу на румунських базисах не зазнала змін напередодні оголошення грудневих цін Sonatrach. Автомобільні партії суміші у Галаці продавалися за $765-775/т, а пропан пропонували за $790-800/т. У Мангалії вартість пропану становила $780-790/т.

Ціни в Україні

На українському березі Дунаю автомобільні партії газу цього тижня пропонувалися в діапазоні 52 000-54 000 грн/т залежно від якості й термінів доставлення, це в середньому на 150 грн/т дешевше порівняно з попереднім тижнем. Продажі з дунайських терміналів минулого тижня були не дуже активними через послаблення попиту.