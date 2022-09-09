Обособленное подразделение ГП "Документ" в Варшаве вводит услугу обмена водительского удостоверения для граждан Украины в Польше.

Как сообщается на сайте варшавского подразделения предприятия, воспользоваться услугой можно только при наличии предварительно выданного удостоверения. Физическое наличие документа (даже испорченного) обязательно.

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Обмен водительского удостоверения осуществляется:

в случае непригодности его для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т.п.);

в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

по желанию владельца (в целях уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения отцифрованного образа лица и т.п.).

Обмен просроченного водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, проводится без сдачи экзаменов при условии, если водитель совершил за это время не более 2-х админправонарушений и ни одного по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет.

Водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.

Необходимый перечень документов:

паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации (при предоставлении ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе предоставляется справка о регистрации места жительства лица (Приложение 13), при условии, что с даты его выдачи не прошло 30 календарных дней) ;

справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);

имеющееся удостоверение водителя. В случае, если имеющееся удостоверение выдано до 2013 года, дополнительно производится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос;

документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (форма 083/о) во время действия военного положения не требуется.

Перечень документов для обмена водительского удостоверения (в случае наличия ранее полученного водительского удостоверения на территории Украины) для иностранцев:

один из документов, подтверждающих право пребывания на территории Украины:

вид на постоянное проживание;

виды на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита;

идентификационный код (оригинал или копия) при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД;

имеющееся удостоверение водителя;

документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Медицинская справка во время действия военного положения от иностранцев также не требуется.

Стоимость обмена водительского удостоверения: