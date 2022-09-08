Відокремлений підрозділ ДП "Документ" у Варшаві впроваджує послугу обміну водійського посвідчення для громадян України в Польщі.

Як повідомляється на сайті варшавського підрозділу підприємства, скористатися послугою можливо лише при наявності попередньо виданого посвідчення. Фізична наявність документа (навіть зіпсованого) є обов’язковою.

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Обмін посвідчення водія здійснюється:

у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім'я, по батькові, стать);

за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя тощо).

Обмін простроченого посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, проводиться без складення іспитів за умови, якщо водій скоїв за цей час не більше 2-х адмінправопорушень і жодного за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Термін дії нового посвідчення водія – 30 років.

Посвідчення водія друкується на місці і видається відразу після оформлення.

Необхідний перелік документів:

паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації (у разі надання ID-картки без відомостей місця реєстрації на безконтактному електронному носії надається довідка про реєстрацію місця проживання особи (Додаток 13), при умові, що з дати його видачі не пройшло 30 календарних днів);

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);

наявне посвідчення водія. У разі, якщо наявне посвідчення видане до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на запит;

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о) на час дії воєнного стану не вимагається.

Перелік документів для обміну посвідчення водія (у разі наявності раніше отриманого посвідчення водія на території України) для іноземців:

один із документів, що підтверджую право перебування на території України:

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

ідентифікаційний код (оригінал або копія) у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Медична довідка на час дії воєнного стану від іноземців також не вимагається.

Вартість обміну посвідчення водія: