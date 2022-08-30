Вложение средств в уникальные автомобили – неплохая инвестиция, так как со временем цена таких машин растет.

В Facebook-сообществе “Cars For Sale in Europe” появилось объявление о продаже купе Subaru Impreza образца 1996 года. Заметим, что это доработанный автомобиль, стилизованный под раллийный спорткар WRC.

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Изображенная на фотографиях модификация называется Subaru Impreza WRC5 GC8 Coupe. Она имеет ярко-синюю окраску кузова с желтыми акцентами и многочисленными логотипами спонсоров. Кстати, подобная ливрея использовалась на настоящих раллийных спорткарах с 1997 по 2000 годы. В том числе и на машинах Колина МакРея и Ричарда Бернса.

Выставленное на продажу авто имеет развитый обвес с заметными бамперами, боковыми юбками и широкими крыльями. У него есть капот с воздухозаборником и регулируемое антикрыло на корме. На колесах машины красуются многоспицевые легкосплавные диски, а в его салоне установлены кресла-ковши Sparco, короткий рычаг КПП и обтянутый альканатрой руль.

В целом же, интерьер у данной Импрезы почти стоковый: налицо заводская приборка и второй ряд с трехместным диваном. А вот техническая “начинка” здесь снова интересная. В движение машину приводит 2,15-литровый мотор от мастерской Block Motorsport с турбиной от Mercedes-AMG A45 и целым рядом других сторонних компонентов. В объявлении говорится, что двигатель выдает поразительные 380 л.с. и 490 Нм. Работает он в связке с шестиступенчатой ​​механикой. Привод у автомобиля полный.

А еще недюжинная модификация может похвастаться перенастроенной подвеской с койловерами KW, передними тормозами Tarox и задними от Impreza STI.