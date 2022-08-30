Вкладення коштів в унікальні автомобілі – непогана інвестиція, оскільки з часом ціна таких машин зростає.

У Facebook-спільноті “Cars For Sale in Europe” з'явилося оголошення про продаж купе Subaru Impreza зразка 1996 року. Зауважимо, що це доопрацьований автомобіль, стилізований під ралійний спорткар WRC.

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Зображена на фотографіях модифікація називається Subaru Impreza WRC5 GC8 Coupe. Вона має яскраво-синє забарвлення кузова з жовтими акцентами та численними логотипами спонсорів. До речі, схожа ліврея використовувалася на справжніх ралійних спорткарах із 1997 по 2000 роки. У тому числі і на машинах Коліна МакРея та Річарда Бернса.

Виставлене на продаж авто має розвинене обважування з помітними бамперами, бічними “спідницями” та широкими крилами. У нього є капот із повітрозабірником та регульоване антикрило на кормі. На колесах машини красуються багатоспицеві легкосплавні диски, а в її салоні встановлені крісла-ковші Sparco, короткий важіль КПП і обтягнуте альканатрою кермо.

В цілому ж, інтер'єр у даної Імпрези майже стоковий: в наявності заводська “приладка” і другий ряд з тримісним диваном. А ось технічна «начинка» тут знову цікава. У рух машину наводить 2,15-літровий мотор від майстерні Block Motorsport з турбіною від Mercedes-AMG A45 та цілим рядом інших сторонніх компонентів. В оголошенні говориться, що двигун видає вражаючі 380 к.с. та 490 Нм. Працює він у зв'язці із шестиступінчастою механікою. Привід у автомобіля повний.

А ще незвичайна модифікація може похвалитися переналаштованою підвіскою з койловерами KW, передніми гальмами Tarox і задніми від Impreza STI.

Зауважимо, що “ралійна” Імпреза продається у Польщі. Її точний пробіг невідомий, але нинішній власник (автор проекту) після закінчення робіт проїхав лише 500 км. Ну а тепер він готовий розлучитися зі своїм дітищем за 33 000 євро. Це навіть дорожче за новий Subaru WRX 2022.