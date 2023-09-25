Увеличение стоимости газа в балтийских портах и рост котировок на белорусско-польской границе на фоне ограниченного предложения российского ресурса способствовало удорожанию на внутреннем рынке Польши.

За прошедшую неделю цены на автомобильные партии LPG, предлагаемые полугосударственным концерном Orlen из терминалов в Плоцке и Сокулке, выросли на 280-330 зл./т ($67-78/т), до 2 890-2 960 зл./т ($668 -684/т). Стоимость пропана из этих базисов увеличилась на 230-520 зл./т ($56-123/т) до 3710-3830 зл./т ($857-884/т).

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Участники польского рынка сообщают, что сейчас продукт с востока поступает в ограниченном количестве. Согласно их данным, за две декады сентября из России и Казахстана в направлении Польши было отгружено только около 20 тыс. тонн сжиженного газа, это втрое меньше, чем обычно поставляется через белорусско-польскую границу.

Следствием дефицита российского продукта на польском рынке явился рост спроса на западный ресурс. В конце прошлой недели трейдеры сообщали, что продавали на внутренний рынок автомобильные партии ПБТ из терминалов в Славкуве и Петркув-Требунальском за $750-780/т, это на $20-35/т выше цен предложений из этих базисов для украинских покупателей.

На украинском рынке пока достаточно сжиженного газа. Но в октябре по мере истощения запасов отечественным компаниям придется конкурировать с польскими потребителями в закупках ресурса. Напомним, на прошлой неделе автомобильные партии ПБТ на польско-украинской границе обошлись в $735-797/т.