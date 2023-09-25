Збільшення вартості газу в балтійських портах і зростання котирувань на білорусько-польському кордоні на тлі обмеженої пропозиції російського ресурсу сприяло здорожчанню на внутрішньому ринку Польщі.

Протягом минулого тижня ціни на автомобільні партії ПБТ, що пропонуються напівдержавним концерном Orlen із терміналів у Плоцьку й Сокулці, зросли на 280-330 зл./т ($67-78/т), до 2 890-2 960 зл./т ($668-684/т). Вартість пропану з цих базисів збільшилася на 230-520 зл./т ($56-123/т), до 3710-3830 зл./т ($857-884/т).

Читайте також: На дорогах Польщі з 1 липня нові правила та штрафи

Учасники польського ринку повідомляють, що зараз продукт зі сходу надходить в обмеженій кількості. Згідно з їхніми даними, за дві декади вересня з Росії й Казахстану у напрямку Польщі було відвантажено лише близько 20 тис. тонн скрапленого газу, це втричі менше, ніж зазвичай постачається через білорусько-польський кордон.

Наслідком дефіциту російського продукту на польському ринку стало зростання попиту на західний ресурс. Наприкінці минулого тижня трейдери повідомляли, що продавали на внутрішній ринок автомобільні партії ПБТ з терміналів у Славкуві й Пьотркув-Требунальскому за $750-780/т, це на $20-35/т вище від цін пропозицій із цих базисів для українських покупців.

На українському ринку поки достатньо скрапленого газу. Але у жовтні в міру вичерпання запасів вітчизняним компаніям доведеться конкурувати з польськими споживачами у закупівлях ресурсу. Нагадаємо, минулого тижня автомобільні партії ПБТ на польсько-українському кордоні коштували $735-797/т.