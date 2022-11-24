На узкой заснеженной дороге DAF XF с украинским водителем не разминулся с Volvo под управлением польского дальнобойщика.

20 ноября на польской дороге №17 в селе Закреть произошло столкновение двух грузовиков. Украинский водитель не справился с управлением и вместе с грузом рапса съехал в придорожный кювет. Сейчас полиция выясняет подробности происшествия.

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На место выехали службы спасения. По предварительным выводам полицейских, произошло боковое столкновение грузовика DAF под управлением 46-летнего гражданина Украины и грузовика Volvo, двигавшегося в направлении Краснистова, под управлением 49-летнего польского водителя. Контакт был незначительным, возможно, только зеркалами, в результате инцидента водитель DAF, вероятно, не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. Мужчину доставили в больницу. К счастью, серьезных травм он не получил. А вот машина и прицеп пострадали серьезно.

Правоохранители выясняют подробности инцидента и призывают людей быть особенно осторожными на дороге.