На вузькій засніженій дорозі DAF XF з українським водієм не розминувся з Volvo під керуванням польського дальнобійника.

20 листопада на польській дорозі №17 у селі Закреть сталося зіткнення двох вантажівок. Український із водіїв не впорався з керуванням та разом із вантажем ріпаку з’їхав у придорожній кювет. Зараз поліція з'ясовує подробиці події.

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На місце одразу виїхали служби порятунку. За попередніми висновками поліцейських, сталося бокове зіткнення вантажівки DAF під керуванням 46-річного громадянина України та вантажівки Volvo, яка рухалася в напрямку Краснистова, під керуванням 49-річного польського водія. Контакт був незначним, можливо, лише дзеркалами, одна внаслідок цього інциденту водій DAF, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у придорожній кювет. Чоловіка доправили до лікарні. На щастя, серйозних травм він не отримав. А от машина та причіп постраждали серйозно.

Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту та закликають людей бути особливо обережними на дорозі.