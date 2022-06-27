В польском городе Гдыня на дорогу вывели первый в Польше водородный автобус. Речь идет о NesoBus, который может перевозить до 90 человек.

Водородный автобус адаптирован всем необходимым для людей с инвалидностью и пожилых людей, а также детских колясок. Внутри в автобусе есть специальные места для зарядки телефонов, в частности беспроводные зарядные станции.

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Известно, что в ближайшее время NesoBus будет курсировать по одному из самых длинных маршрутов Гдыни – маршруту 141.

Стоит отметить, что NesoBus – электрический автобус с электродвигателем. Он генерирует электричество в режиме реального времени из заправленного водородом бака посредством топливного элемента. Физически водород в баке соединяется с кислородом, взятым из воздуха и производит электричество для питания электродвигателя. В результате сочетания водорода и кислорода в топливном элементе автобус выбрасывает из выхлопной трубы водяной пар.