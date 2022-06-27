В польському місті Гдиня на дорогу вивели перший в Польщі водневий автобус. Йдеться про NesoBus, який може перевозити до 90 людей.

Водневий автобус адаптований для перевезення людей з інвалідністю та людей похилого віку, а також для дитячих візочків. Всередині в автобусі є спеціальні місця для зарядки телефонів, зокрема, бездротові зарядні станції.

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Відомо, що найближчим часом NesoBus буде курсувати одним з найдовших маршрутів Гдині – маршрутом 141.

Варто зазначити, що NesoBus – це електричний автобус з електродвигуном. Він генерує електрику в режимі реального часу із заправленого воднем баку за допомогою паливного елемента. Фізично водень у баку з’єднується з киснем, взятим з повітря, та виробляє електрику для живлення електродвигуна. В результаті поєднання водню та кисню в паливному елементі автобус викидає з вихлопної труби водяну пару.