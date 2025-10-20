В Польше задержали преступника, который поджигал авто с украинскими номерами

Первые случаи произошли еще в июне 2025 года. Только за три недели в Гданьске, Гдыне и Сопоте сгорело по меньшей мере семь автомобилей граждан Украины, сообщают в Фейсбук-сообществе Наши люди во Вроцлаве.

Сначала полиция не связывала инциденты между собой, однако после детального анализа следователи пришли к выводу, что все поджоги - дело одного человека.

Во время задержания у мужчины изъяли контейнеры с легковоспламеняющимися веществами, а дома - химические смеси, пригодные для создания складов, которые могут самовозгораться или взрываться. По предварительным данным, целью поджигателя было уничтожение авто с украинскими номерами, однако от его действий пострадали также польские автомобили, которые стояли рядом с машинами украинцев.

Общая сумма убытков, по оценке полиции, превышает 262 тысячи злотых. Суд уже избрал мужчине меру пресечения - три месяца ареста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества.