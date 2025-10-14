В Польше с "правами" несуществующего СССР лучше не ездить: какой штраф

О таком требовании напомнил недавний инцидент на польско-украинской границе в Могловице. Там, водитель для проверки показал водительское удостоверение, выданное еще в Советском Союзе.

Случай произошел 10 октября 2025 года. Как пишет 40ton.net, 62-летний гражданин Украины пытался въехать в Польшу.

В хорде проверки предоставил бумажное водительское удостоверение от 1989 года, выданное советской властью и которое охватывало категории A, B и C.

Что можно пану, того нельзя Ивану

Если такие “права” в Украине еще довольно часто встречаются, учитывая широкое использование советских водительских удостоверений, то в Польше законодательная норма относительно водительских удостоверений старого образца не действует.

Это не только потому, что водительское удостоверение времен несуществующего Советского Союза, но и потому, что старый образец бумажных "прав" давно изъят из законодательного поля Евросоюза, он не имеет юридической силы.

Вот эти "права" в Польше уже стали предметом нарушения ПДД как управление транспортным средством без водительского удостоверения. Фото: Polska policja

В Польше произошло уже несколько таких инцидентов. В августе прошлого года на пограничном контроле в Медыке был предъявлен советский документ, а в марте нынешнего года гражданин Украины предъявил подобные "права" в Гдыне после того, как его остановили за значительное превышение скорости.

Тогдашнее удостоверение водителя-профессионала также вне закона

Несмотря на то, что когда-то эти "права" считались профессиональными, поскольку имеют категорию С, они уже давно на территории Польши не действительны.

Случай с водителем, проверенным в Могловице, самый свежий. Водителю не только запретили управление транспортным средством, но и обвинили в управлении без действительных “прав”.

За вождение "советскими правами" – большой штраф

Такое нарушение предусматривает штраф в размере не менее 1500 злотых, а то и при определенных обстоятельствах даже лишение свободы. В конвертации на украинскую национальную валюту это будет 17 000 гривен.

СССР Венскую конвенцию не подписал

В разъяснении пограничной службы относительно таких "прав" указано: несуществующий Союз Советских Социалистических Республик не является участником Венской конвенции, которая определяет правила дорожного движения.