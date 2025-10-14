У Польщі з "правами" неіснуючого СРСР краще не їздити: який штраф

Про таку вимогу нагадав нещодавній інцидент на польсько-українському кордоні в Могловіце. Там, водій для перевірки показав водійське посвідчення, видане ще у Радянському Союзі.

Випадок стався 10 жовтня 2025 року. Як пише 40ton.net, 62-річний громадянин України намагався в'їхати до Польщі.

Читайте також У Полтавській області без екзаменів обміняли посвідчення водія видане у 1980 році

В хорді перевірки надав паперове посвідчення водія від 1989 року, видане радянською владою та яке охоплювало категорії A, B та C.

Що можна панові, того не можна Іванові

Якщо такі “права” в Україні ще доволі часто зустрічаються з огляду на широке використання радянських водійських посвідчень, то в Польщі законодавча норма щодо водійських посвідчень старого зразка не діє.

Це не тільки тому, що водійське посвідчення часів неіснуючого Радянського Союзу, а й тому, що старий зразок паперових "прав" давно вилучено з законодавчого поля Євросоюзу, він не має юридичної сили.

Ось ці "права" у Польщі вже стали предметом порушення ПДР як управління транспортним засобом без водійського посвідчення. Фото: Polska policja

У Польщі сталося вже кілька таких інцидентів. У серпні минулого року на прикордонному контролі в Медиці було пред'явлено радянський документ, а в березні нинішнього року громадянин України показав подібні "права" в Гдині після того, як його зупинили за значне перевищення швидкості.

Тогочасне посвідчення водія-професіонала також поза законом

Попри те, що колись ці "права" вважалися професійними, оскільки мають категорію С, вони вже давно на території Польщі не дійсні.

Випадок з водієм, перевіреним у Могловіце, найсвіжіший. Водієві не тільки заборонили керування транспортним засобом, але й звинуватили у керуванні без дійсних прав.

Читайте також Українець хотів обміняти підроблені "права" на оригінальні польські

За водіння "радянськими правами" – великий штраф

Таке порушення передбачає штраф у розмірі щонайменше 1500 злотих, а то й за певних обставин навіть позбавлення волі. У конвертації на українську національну валюту це буде 17 000 гривень.

СРСР Віденську конвенцію не підписав

У роз'ясненні прикордонної служби щодо таких "прав" зазначено: неіснуючий Союз Радянських Соціалістичних Республік не є учасником Віденської конвенції, яка визначає правила дорожнього руху.