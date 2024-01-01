У Полтавській області без екзаменів обміняли посвідчення водія видане у 1980 році

У Сервісний центр МВС в Полтавській області завітав Пан Анатолій для обміну радянського посвідчення водія на сучасне. Свій водійський документ він отримав аж у 1980 році. Весь час користувався ним, без жодного порушення правил дорожнього руху.

Читайте також: Пенсіонер з Одещини обміняв радянські "права" на пластикові

Менш ніж за півгодини чоловік отримав новеньке посвідчення водія. Старі документи, навіть ті що видані за радянських часів, досі чинні. Адже на відміну від сучасних вони не мають строк давності. Для того аби вони з’явились у додатку Дія їх можна оновити на пластикові документи які діють 30-років.