В Полтавской области без экзаменов обменяли водительское удостоверение, выданное в 1980 году

В Сервисный центр МВД в Полтавской области посетил господин Анатолий для обмена советского водительского удостоверения на современное. Свой водительский документ он получил аж в 1980 году. Все время пользовался им, без единого нарушения правил дорожного движения.

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Менее чем за полчаса мужчина получил новенькое водительское удостоверение. Старые документы, даже те что выданы в советское время, до сих пор действуют. Ведь в отличие от современных они не имеют срок давности. Для того чтобы они появились в приложении Дия их можно обновить на пластиковые документы которые действуют 30-лет.