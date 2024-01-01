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В Полтавской области без экзаменов обменяли водительское удостоверение, выданное в 1980 году

Обмен старого советского водительского удостоверения на современное пластмассовое, которое действует 30-лет, можно провести в любом сервисном центре МВД.
Водительское удостоверение выданное в 1980 году обменяли без экзаменов - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Водительское удостоверение выданное в 1980 году обменяли без экзаменов

Евгений Гудущан
logo9 сентября, 21:00
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В Сервисный центр МВД в Полтавской области посетил господин Анатолий для обмена советского водительского удостоверения на современное. Свой водительский документ он получил аж в 1980 году. Все время пользовался им, без единого нарушения правил дорожного движения.

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Менее чем за полчаса мужчина получил новенькое водительское удостоверение. Старые документы, даже те что выданы в советское время, до сих пор действуют. Ведь в отличие от современных они не имеют срок давности. Для того чтобы они появились в приложении Дия их можно обновить на пластиковые документы которые действуют 30-лет.

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