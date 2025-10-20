У Польщі затримали злочинця, який підпалював авто з українськими номерами

Перші випадки сталися ще у червні 2025 року. Лише за три тижні у Гданську, Гдині та Сопоті згоріло щонайменше сім автомобілів громадян України, повідомляють у Фейсбук-спільноті Наші люди у Вроцлаві.

Спочатку поліція не пов’язувала інциденти між собою, однак після детального аналізу слідчі дійшли висновку, що всі підпали — справа однієї особи.

Під час затримання у чоловіка вилучили контейнери з легкозаймистими речовинами, а вдома — хімічні суміші, придатні для створення складів, що можуть самозайматися або вибухати. За попередніми даними, метою палія було знищення авто з українськими номерами, однак від його дій постраждали також польські автомобілі, які стояли поруч із машинами українців.

Загальна сума збитків, за оцінкою поліції, перевищує 262 тисячі злотих. Суд уже обрав чоловікові запобіжний захід — три місяці арешту. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі за умисне знищення чужого майна.