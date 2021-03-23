Синтетическое топливо позволит Porsche продавать машины с ДВС даже после их запрета.

Год назад компании Porsche и Siemens Energy запустили совместный проект по отработке технологии промышленного производства синтетических видов климатически нейтрального топлива (eFuels), которое можно будет использовать в обычных ДВС без всякой их модификации. Это может продлить жизнь ДВС в озабоченному экологией мире на любой срок.

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Пилотный завод по производству eFuels немецкие компании решили строить в чилийской провинции Магальянес с ее богатыми ветровыми ресурсами. Ветряки здесь молотят в режиме 24/7 и дают экологически чистую энергию, которая расходуется на расщепление воды на водород и кислород, вытаскивание из воздуха CO 2 и других вредных веществ и выработки синтетического метанола на основе полученного водорода и очищенного воздуха.

В eFuels в 3-4 раза меньше компонентов, чем в традиционном ископаемом топливе, и, соответственно, гораздо меньше вредных выбросов (в частности твердых частиц и оксидов азота) при сгорании, хотя избавиться от них полностью невозможно. С учетом техпроцесса и доставки eFuels к колонкам выбросы CO 2 можно сократить на 85% – это значительно лучше, чем у электромобилей, которые тоже нельзя считать полностью углерод-нейтральными.

Проект Porsche и Siemens частично финансируется за счет правительства Германии и развивается успешно: в следующем году чилийский завод должен дать 130 тысяч литров синтетического топлива, и Porsche приступит к его полномасштабным испытаниям на спорткарах 911, которые дольше всего в семействе Porsche будут хранить двигатель внутреннего сгорания. К 2026 году мощность завода должна составить 550 млн литров eFuels в год. При таких объемах должна существенно снизиться стоимость eFuels, которая сейчас составляет около 10 американских долларов за литр, то есть примерно в пять-шесть раз дороже традиционного бензина в Германии.

Михаэль Штайнер, глава отдела разработок компании Porsche, в интервью британскому журналу Autocar заявил, что eFuels могут продлить жизнь двигателей внутреннего сгорания в Великобритании, которая намерена запретить их в 2030 году.

По мнению Штайнера, запрет ДВС – это недоразумение, и что запрещать надо не ДВС, а ископаемые виды топлива, сами двигатели вреда не приносят. В следующем году, когда eFuels можно будет заливать в баки, Porsche и Siemens займутся просветительской деятельностью и попытаются убедить мировых лидеров, что eFuels – это лучшая альтернатива электромобилям и технически сложной водородной энергетики.

Синтетическое топливо можно заливать в грузовики, которые пока трудно поддаются электрификации, и оно позволит сделать старые автомобили гораздо чище. А современные двигатели на eFuels станут даже мощнее, потому что им не понадобится сложная система нейтрализации отработавших газов.

Но даже если Porsche сумеет продвинуть идею климатически нейтрального топлива и массы и вместе с партнерами наладит его промышленный выпуск, электромобили останутся для компании актуальными. Напомним, что Porsche хочет, чтобы к 2030 году 80% ее модельной линейки составляли электромобили.