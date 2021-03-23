Синтетичне паливо дозволить Porsche продавати машини з ДВЗ навіть після їх заборони.

Рік тому компанії Porsche і Siemens Energy запустили спільний проект з відпрацювання технології промислового виробництва синтетичних видів кліматично нейтрального палива (eFuels), яке можна буде використовувати в звичайних ДВЗ без будь-якої їх модифікації. Це може продовжити життя ДВЗ в заклопотаному екологією світі на будь-який термін.

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Пілотний завод з виробництва eFuels німецькі компанії вирішили будувати в чилійській провінції Магальянес з її багатими вітровими ресурсами. Вітряки тут молотять в режимі 24/7 і дають екологічно чисту енергію, яка витрачається на розщеплення води на водень і кисень, витяг з повітря CO 2 та інших шкідливих речовин і вироблення синтетичного метанолу на основі отриманого водню і очищеного повітря.

У eFuels в 3-4 рази менше компонентів, ніж в традиційному викопному паливі, і, відповідно, набагато менше шкідливих викидів (зокрема твердих частинок і оксидів азоту) при згорянні, хоча позбутися їх повністю неможливо. З урахуванням техпроцесу і доставки eFuels до колонок викиди CO 2 можна скоротити на 85% – це значно краще ніж у електромобілів, які теж не можна вважати повністю вуглець-нейтральними.

Проект Porsche і Siemens частково фінансується за рахунок уряду Німеччини і розвивається успішно: в наступному році чилійський завод повинен дати 130 тисяч літрів синтетичного палива, і Porsche приступить до його повномасштабним випробуванням на спорткарах 911, які найдовше в сімействі Porsche будуть зберігати двигун внутрішнього згоряння. До 2026 року потужність заводу повинна скласти 550 млн літрів eFuels в рік. При таких обсягах повинна істотно знизитися вартість eFuels, яка наразі становить близько 10 американських доларів за літр, тобто приблизно в п'ять-шість разів дорожче традиційного бензину в Німеччині.

Міхаель Штайнер, глава відділу розробок компанії Porsche, в інтерв'ю британському журналу Autocar заявив, що eFuels можуть продовжити життя двигунів внутрішнього згоряння в Великобританії, яка має намір заборонити їх у 2030 році.

На думку Штайнера, заборона ДВЗ – це непорозуміння, і що забороняти треба не ДВЗ, а викопні види палива, власне двигуни шкоди не приносять. У наступному році, коли eFuels можна буде заливати в баки, Porsche і Siemens займуться просвітницькою діяльністю і спробують переконати світових лідерів, що eFuels - це краща альтернатива електромобілів і технічно складної водневої енергетики.

Синтетичне паливо можна заливати в вантажівки, які поки що важко піддаються електрифікації, і воно дозволить зробити старі автомобілі набагато чистіше. А сучасні двигуни на eFuels стануть навіть могутніше, тому що їм не знадобиться складна система нейтралізації відпрацьованих газів.

Але навіть якщо Porsche зможе просунути ідею кліматично нейтрального пального в маси і разом з партнерами налагодить його промисловий випуск, електромобілі залишаться для компанії актуальними. Нагадаємо, що Porsche хоче, щоб до 2030 року 80% її модельної лінійки становили електромобілі.